Tiago Djaló idea per gennaio? Problema con la condizione fisica

Tra le soluzioni al problema Cuadrado l’Inter può pensare anche a Tiago Djaló. Un arrivo del portoghese a gennaio però potrebbe richiedere un inserimento con tempistiche non semplici.

IDEA PER GENNAIO – Visto il perdurare dei problemi fisici di Cuadrado, l’Inter sta iniziando a pensare a come cautelarsi sul mercato di gennaio. Una delle opzioni riguarda Tiago Djaló. Il difensore del Lille è seguito da vicino dai dirgenti nerazzurri come parametro zero per giugno, ma vista l’emergenza si potrebbe pensare di anticipare il suo arrivo in modo da tamponare l’emergenza sulla destra. C’è però un fattore da considerare: la condizione fisica del giocatore.

LUNGO INFORTUNIO – Il portoghese infatti sul finale della scorsa stagione ha subito un infortunio ai legamenti del ginocchio. Il lungo recupero unito alla volontà di non rinnovare il contratto in scadenza lo ha portato a non vedere più il campo. L’ultima partita giocata da Tiago Djaló è datata quattro marzo 2023. Ad oggi quindi siamo a otto mesi pieni di inattività. Un periodo che non si può trascurare, né sottovalutare.

TEMPI DI INSERIMENTO – Anticipare l’arrivo di Djaló sulla carta avrebbe senso. Numericamente copriresti la difesa con un nuovo braccetto, spostando Darmian a fare l’esterno di fatto al posto di Cuadrado. Il problema è che però il portoghese dovrebbe sia recuperare da uno stop fisico lunghissimo, che richiede sia allenamenti che minuti di campo, che ambientarsi in una squadra nuova. Per di più in un campionato nuovo. Un insieme di fattori che potrebb rallentare troppo il suo inserimento nei meccanismi di Inzaghi per renderlo utile già a gennaio.