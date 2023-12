Thuram, trascinare l’Inter contro il Lecce per ripartire in campionato

In seguito all’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Bologna all’Inter serve la massima attenzione contro il Lecce. Marcus Thuram ha il peso dell’attacco sulle spalle con Lautaro Martinez in dubbio.

ATTACCO – In forte dubbio la presenza di Lautaro Martinez contro il Lecce, uscito per infortunio dalla gara di Coppa Italia contro il Bologna. L’argentino avrà risposta dai medici soltanto nella giornata di venerdì, fino ad allora l’unica certezza per Simone Inzaghi è Marcus Thuram. L’attaccante francese finora ha dimostrato di saper prendersi grandi responsabilità. Le sue prestazioni sono andate ben oltre le aspettative. La dirigenza dell’Inter sapeva di poter contare sul talento francese, ma non fino a questo punto. In carriera Thuram aveva giocato raramente da attaccante puro. Il suo ruolo è sempre stato quello di esterno d’attacco. Contro il Lecce sarà chiamato all’ennesima prova da trascinatore.

RIPARTENZA – In seguito all’eliminazione dalla Coppa Italia con la sconfitta casalinga contro il Bologna, Inzaghi deve riprendere il ruolino di marcia. Finora i nerazzurri hanno commesso soltanto due passi falsi in campionato, entrambi in casa. Le sconfitte sono arrivate rispettivamente contro Sassuolo e Bologna. Sabato a Milano arriva il Lecce. L’Inter deve, a tutti i costi, lasciarsi alle spalle la sconfitta in coppa e non cadere nelle trappole dei ragazzi di Roberto D’Aversa. I giallorossi sono in una posizione di metà classifica e possono considerare la salvezza un traguardo raggiungibile. Nelle ultime 5 gare in campionato hanno ottenuto 7 punti con 4 pareggi e una vittoria. Toccherà a Thuram guidare la squadra per restare a +4 sulla Juventus.