Thuram spinge l’Inter: l’intesa con Taremi funziona. Sorride Inzaghi

Marcus Thuram è già entrato in condizione: il francese ha giocato una sola partita, come tutti d’altronde, ma è già avanti di testa e di gambe come dimostrato nel pareggio contro il Genoa.

INTESA – Marcus Thuram, dopo la doppietta salvavita a Marassi contro il Genoa, ha le chiavi dell’attacco dell’Inter. Il francese, che aveva anticipato il rientro ad Appiano Gentile di qualche giorno dopo l’Europeo in Germania, si è sbloccato nel primo tempo a Marassi con un concentrato di potenza che ha permesso all’Inter di riprendere il Grifone dopo un avvio ballerino. Nella ripresa lo stesso Marcus Thuram con uno scavetto all’invero simile ha portato l’Inter per la prima volta in vantaggio salvo poi vedere il Genoa pareggiare nei minuti di recupero. Nella sfida contro i liguri, Thuram ha giocato da spalla con Mehdi Taremi e con Lautaro Martinez spostato in un tridente innovativo. In quell’occasione il capitano ha giocato da classico numero dieci, esaltando ancor di più le potenzialità del francese.

Non solo Thuram: si aspetta Lautaro Martinez

DOPPIA T – Nella gara di oggi contro il Lecce non ci sarà Lautaro Martinez che nel pomeriggio di ieri ha accusato un fastidio muscolare. Contro i pugliesi dunque mancherà quella scintilla particolare che si era venuta a creare tra Thuram e l’argentino. Zero preoccupazioni invece per Simone Inzaghi che potrà contare sulla qualità di Mehdi Taremi. Nonostante i pochi minuti giocati insieme nel finale a Genova, l’intesa tra Thuram e Taremi è palpabile ed è stata notata da tutti. I due infatti hanno giocato con serenità nel tridente di Simone Inzaghi che ha permesso ai nerazzurri di completare la rimonta. Adesso ci sarà la grande occasione di trovarsi bene negli schemi e comporre magari la TT. Magari sarà proprio questo il nuovo fattore decisivo per l’Inter in attesa del rientro di Lautaro Martinez.