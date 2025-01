Thuram ha una speranza per Inter-Milan. La suggestione – TS

Marcus Thuram scalpita per dare il proprio apporto nel match tra Inter e Milan. La situazione attuale relativa al francese è la seguente.

IL PUNTO – Marcus Thuram sarà difficilmente in campo nella sfida tra Inter e Milan. Il calciatore francese si è sottoposto a esami strumentali nella giornata di ieri, da cui è emersa la presenza di una lieve elongazione all’adduttore della coscia sinistra. Per non rischiarlo, Simone Inzaghi dovrebbe puntare su uno tra Mehdi Taremi e Joaquin Correa per affiancare Lautaro Martinez dal primo minuto del match valido per la finale di Supercoppa Italiana, contro i rivali meneghini, previsto per domani 6 gennaio.

Thuram, una suggestione per Inter-Milan

LO SCENARIO – L’allenamento di oggi, previsto per le 14:30 a Riyadh, sarà decisivo per consentire al tecnico piacentino di assumere la decisione sul tandem d’attacco scelto per domani. Il favorito per partire titolare, accanto all’argentino, è Taremi. L’iraniano si auspica di dare una svolta alla sua stagione, consapevole di come quest’opportunità sia di quelle “pesanti”. Conquistare la quarta Supercoppa Italiana consecutiva, la nona di sempre, sarebbe un record assoluto. Farlo dopo il derby perso con il punteggio di 1-2, l’unica sconfitta in Serie A maturata finora per i nerazzurri, avrebbe un valore ancora maggiore.

