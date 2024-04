Thuram, solo l’infortunio dietro l’astinenza da gol? Le risposte

Marcus Thuram non segna dal 16 febbraio contro la Salernitana. Quasi due mesi a secco per il francese, quali sono le motivazioni dietro questo calo? Le possibili risposte.

CASO O NO? – Fino al 45′ di Inter–Atletico Madrid del 20 febbraio Simone Inzaghi ha avuto a disposizione la migliore versione possibile di Marcus Thuram. Il francese fino a quel maledetto martedì è stato una mina vagante in campo, permettendo al suo tecnico di sfruttare la velocità e le ripartenze che spesso hanno fatto male alle avversarie. Ben 10 gol nelle prime 24 partite di Serie A per l’attaccante, che poi si è fermato con Genoa, Bologna, Napoli ed Empoli non contando anche il ritorno di Champions League al Civitas Metropolitano.

UN PROBLEMA – Ciò che fa impressione in negativo delle ultime prestazioni di Tikus è la sua incapacità di puntare l’uomo. Non cerca più la giocata e si nasconde dietro i difensori. Lo scorso lunedì Nicola gli ha impedito di trovare la profondità dopo pochi minuti abbassando Sebastiano Luperto ed è praticamente finita la partita di Thuram. Ha giocato 90 minuti più recupero non tirando nemmeno una volta: 0.09 di xG (gol attesi). Il dato riassume a pieno l’inefficacia del numero 9, che dovrebbe ricordare di portare un numero del genere e di essere un attaccante.

Thuram tra speranze e certezze

ESTATE – Nei mesi di luglio ed agosto si è parlato spesso di questo problema per Thuram. Faceva fatica a tirare e trovare gli spazi giusti nel nuovo sistema di gioco di Simone Inzaghi. Con il tempo si è ambientato e ci è voluto molto poco. Non si possono dimenticare i 10 gol e 7 assist siglati in Italia, a cui si aggiunge una rete di notevole importanza in Europa nei gironi con il Benfica e un’altra in Supercoppa Italiana nella semifinale con la Lazio. L’infortunio di San Siro del 20 febbraio non può averlo fermato in questo modo, anche perché è rientrato già da da un mese. La speranza è che sia solo la forma fisica da ritrovare, la certezza è che al suo primo gol ritorni a gioire e brillare come fatto fino a qualche tempo fa.