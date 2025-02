Thuram sbaglia, Inzaghi lo segue! Il problema di Juventus-Inter

In Juventus-Inter Marcus Thuram ha sbagliato una cosa, Simone Inzaghi lo ha seguito e conseguentemente è caduto nell’errore. Manca la comunicazione prima della gara dell’Allianz Stadium.

ERRORE – Fino a sabato pomeriggio la presenza di Marcus Thuram in Juventus-Inter era in dubbio. Il francese non aveva svolto allenamenti con il gruppo prima del weekend, poi ha recuperato ma non al 100% ovviamente. Con una sola sessione con i compagni Simone Inzaghi ha deciso di portare a Torino anche il numero 9, sbagliando però nella scelta. Non tanto nella decisione di lasciarlo in panchina, quanto nell’ingresso in campo al minuto 60. Il giocatore non aveva mezz’ora nelle gambe, a dire il vero non aveva nemmeno un minuto.

Juventus-Inter, 30 minuti di inferiorità con Thuram in campo…

FUORI FASE – La differenza pre e post-Thuram per l’Inter è stata lampante, stavolta però in negativo. Il giocatore non era in grado di stare in campo e ha visto i difensori avversari sovrastarlo dal primo all’ultimo minuto in campo. Neanche nel suo solito uno contro uno è riuscito a liberarsi della marcatura, aveva problemi e ha comunque giocato. E l’errore è proprio nell’aver dato la disponibilità ad Inzaghi per la partita, quando in realtà la prestazione ha detto altro. La Juventus ha fatto l’ultima mezz’ora in superiorità numerica, Inzaghi si è privato di un attaccante mettendo Thuram in quello stato di forma. Una contusione alla caviglia non gli ha permesso di giocare almeno al 50% una partita decisiva come quella di ieri all’Allianz Stadium. Forse un po’ poco…

ALLENATORE – L’errore di Inzaghi dove è invece? Nella fiducia risposta in Marcus Thuram, che non sarebbe dovuto affatto entrare. C’erano pronti in panchina Marko Arnautovic reduce dal gol contro la Fiorentina e anche Joaquin Correa, che non ha fatto male nei dieci minuti finali. Un po’ più di fiducia nelle seconde linee avrebbe potuto cambiare qualcosa, purtroppo di certezze non ce ne sono a questo punto.