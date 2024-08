Thuram la salvezza di Inzaghi. Richiesta la licenza da bomber

Marcus Thuram ha tutta la pressione dell’ambiente nerazzurro sulle spalle. L’Inter è stata priva di attaccanti nelle ultime amichevoli, in campionato il francese dovrà trasformarsi anche in bomber.

SITUAZIONE – L’attacco nerazzurro in questa fine dell’estate è completamente spuntato. Lautaro Martinez è rientrato ad inizio agosto e ha saltato tutte le amichevoli: anche quella di ieri con il Chelsea per prepararsi al meglio a Genova. Marko Arnautovic ha subito un’elongazione del vasto mediale della coscia sinistra nella partita con il Pisa, infine Mehdi Taremi un risentimento muscolare. Le settimane di preparazione sono state profondamente sfortunate, ora Simone Inzaghi deve correre ai ripari. Il primo nome da cui ripartire è Marcus Thuram.

VOLTO DELL’ATTACCO – Thuram ha segnato con il Chelsea un gol di potenza e classe pura: attacco della profondità da punta vera, palla spostata verso il sinistro e bordata sotto la traversa. Il portiere e i difensori non hanno potuto niente di fronte al bello scambio tra Tikus e Joaquin Correa. Sarà proprio il francese a trainare l’attacco dell’Inter contro il Genoa, tra l’altro in un’insolita veste da bomber. Lautaro Martinez giocherà, ma sarà la sua prima gara in stagione in assoluto e le aspettative non sono così alte. La pressione è tutta sulle spalle del numero 9, che per una volta dovrà comportarsi da 9 e non da seconda punta alle spalle del Toro come ha sempre fatto.