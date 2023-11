Thuram ritrova il gol con la Francia! Carica verso Juventus-Inter

Thuram ha trovato il gol nella goleada della Francia contro Gibilterra. L’attaccante francese, rimasto a secco nelle ultime due partite con l’Inter, ritrova energia verso la sfida alla Juventus

RETE – Marcus Thuram ha ritrovato la via del gol nel rotondissimo 14-0 che la Francia ha inflitto a Gibilterra. Il francese, pur giocando sempre benissimo, era rimasto a secco nelle ultime tre partite disputate con l‘Inter risultando però comunque decisivo con giocate, rigori procurati, ed assist. Ma ritrovare il gol, in questa fase della stagione, è importante per dare continuità ed aumentare la confidenza con il gol specie se ad una settimana da una sfida fondamentale per il prosieguo della stagione dell’Inter: la sfida contro la Juventus del 26 novembre.

FONDAMENTALE – Thuram è diventato, quasi da subito, imprescindibile per l’Inter. Il suo contributo, in termini di gol e assist, non è stato attualmente pareggiato da nessun calciatore di Serie A. La sua velocità e la capacità di strappare le partite saranno fondamentali nella trasferta di Torino contro la Juventus, dove l’Inter ha l’occasione di provare a fare un primo allungo sulle inseguitrici. Inzaghi spera di ritrovare ad Appiano un Thuram riposato e carico: la speranza è che Deschamps non sprema troppo l’attaccante per la sfida (inutile) contro la Grecia di martedì sera.