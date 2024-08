Thuram risale in cattedra e apre la strada a un grande ritorno!

Marcus Thuram ricorda a tutti di cosa è capace in Chelsea-Inter. Il francese si sblocca subito, aprendo la strada al ritorno del duo offensivo più pericoloso della Serie A.

SPOLVERO – Chelsea-Inter non avrà portato una vittoria alla squadra di Simone Inzaghi, ma di certo ha regalato una risposta molto più interessante: il ritorno di Marcus Thuram. Non in campo, visto che il francese era partito titolare già nella scorsa amichevole contro l’Al Itthiad, ma al fiuto del gol. È stato proprio il figlio d’arte a sbloccare la sfida di oggi pomeriggio, andata in scena allo Stamford Bride di Londra, e a deciderla fino al 90′, quando i Blues sono riusciti a strappare un pareggio. Con il complicato periodo che sta vivendo l’attacco nerazzurro – considerando gli infortuni di Mehdi Taremi e Marko Arnautovic e il poco supporto di Joquin Correa – ritrovare i gol di Thuram è quanto di più prezioso Inzaghi possa ricevere in questo momento. In attesa, ovviamente, di riavere anche l’ultimo, fondamentale, pezzo del puzzle interista.

Thuram zittisce le critiche e torna al gol. Ora manca l’altra metà della mela!

POTENZIALE – In Chelsea-Inter i tifosi, ma lo stesso Inzaghi soprattutto, hanno potuto osservare un Thuram in grande spolvero, proprio come lo avevano lasciato qualche mese fa al termine della vincente stagione nerazzurra. Nella scorsa amichevole la prestazione del francese, rimasto a secco, non aveva convinto. Anzi, aveva addirittura preoccupato quella fetta di tifoseria che troppo spesso si lascia trasportare da un eccessivo e prematuro isterismo. Oggi, a Londra, Thuram ha ricordato a tutti il suo potenziale, che raggiugerà la massima espressione con l’aggiunta, sempre maggiore, di minuti nelle gambe.

PER RICONGIUNGERSI – L’attaccante, infatti, si è unito al ritiro di Inzaghi meno di dieci giorni fa e, come il resto dei Nazionali, necessita ancora di tempo e lavoro. Ma anche dell’intesa con Lautaro Martinez, compagno di reparto preferito e col quale è abituato a colpire gli avversari. Pur essendo nuovamente a disposizione della squadra, l’argentino non ha partecipato a Chelsea-Inter puntando a rientrare direttamente per l’atteso esordio in Serie A. In quell’occasione molto probabilmente il pericoloso tandem d’attacco si ricongiungerà, alla caccia della prima vittima: il Genoa.