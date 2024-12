Thuram re capocannoniere della Serie A: l’Inter riceve il suo regalo di Natale!

L’Inter trova un’altra vittoria ma anche un’altra conferma: Marcus Thuram è tra i più decisivi della Serie A. Col gol al Como il francese si assicura il titolo di capocannoniere.

NATALE COL SORRISO – Dopo aver battuto il Como con il risultato di 2-0 l’Inter può godersi nel migliore dei modi il Natale. La vigilia ha un sapore tutto particolare quando sotto l’albero nerazzurro ci possono trovare tre punti e tantissimi altri regali interessanti. Con il volto stupito e soddisfatto di un bambino la notte del 25 dicembre, il club nerazzurro spacchetta il dono di Marcus Thuram, tra gli altri. Uno strabiliante gol allo scadere di un match da tempo indirizzato verso la vittoria ma mai chiuso davvero. L’1-0 di Carlos Augusto all’inizio del secondo tempo è prezioso, ma risulta stretto contro un Como che tenta in più occasioni di pareggiare i conti. Ci pensa il francese, allora, a ipotecare il risultato, rendendosi ancora un volta decisivo. Ma dietro al gol messo a segno al 90+2′ di Thuram c’è anche molto di più.

Thuram, potenza e numeri da capocannoniere: l’Inter si gode il suo bomber

IL VERO REGALO – Freddezza, rapidità, precisione, potenza, alcuni degli aggettivi che possono essere accostati alla rete dell’attaccante francese confeziona contro i lariani. In Inter-Como il gol di Thuram è solo lo zucchero a velo su un pandoro già gustosissimo, proprio come la sua prestazione fornita in tutti i novanta minuti. Se il suo compagno Lautaro Martinez fa ancora fatica a rendersi decisivo in area di rigore, “Tikus” risponde con un “no problem” grosso quanto una casa. Ci pensa il francese a regalare il gol definitivo della vittoria all’Inter, e anche a prendersi la vetta della classifica dei mercatori del campionato. A Natale è Thuram il re degli attaccanti della Serie A. Il francese diventa capocannoniere, sorpassando Mateo Retegui con lo stesso numero di gol tra cui due rigori.