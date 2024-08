Thuram scalda i motori, punto fermo di Genoa-Inter. Poi un ballottaggio

Marcus Thuram scalda i motori in vista di Genoa-Inter, è lui il punto fermo di Simone Inzaghi in vista della partita. Poi un ballottaggio per completare la coppia d’attacco.

PUNTO FERMO – Marcus Thuram è sicuramente, al momento, l’attaccante più in condizione a disposizione di Simone Inzaghi. Lo conferma anche la sua prestazione nell’ultimo test precampionato, contro il Chelsea, condita anche da un gol. In vista di Genoa-Inter è proprio lui il punto fermo nelle scelte del tecnico per il reparto offensivo, mentre maggiori dubbi coinvolgono il suo compagno di squadra per completare la coppia d’attacco. Una vera e propria corsa a due per una maglia da titolare.

Thuram punto fermo, ma per Genoa-Inter un ballottaggio

SCELTA – Il ballottaggio principale per completare l’attacco in vista di Genoa-Inter riguarda, infatti, Mehdi Taremi e Lautaro Martinez. Il primo è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il piccolo problema muscolare occorsogli poche settimane fa, mentre il secondo è ancora alle prese con il recupero della condizione migliore in seguito ai tanti impegni della scorsa stagione, terminati con la vittoria della Copa América. Per questo la certezza è Marcus Thuram, mentre i prossimi quattro giorni andranno a definire chi, con lui, scenderà in campo per la prima nella nuova Serie A dei campioni d’Italia.