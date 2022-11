Thuram pronto per giocare: l’infortunio di Benzema penalizza anche l’Inter?

Notizia di ieri è l’esclusione di Karim Benzema dai convocati della Francia per Qatar 2022. L’attuale pallone d’oro è stato rimandato a casa per colpa di un’infortunio. A sostituirlo probabilmente sarà Olivier Giroud, ma occhio a Marcus Thuram: l’attaccante del Borussia potrebbe trovare maggior minutaggio. Questo potrebbe complicare però i piani dell’Inter

IMPREVISTO – L’infortunio di Karim Benzema è stato un fulmine a ciel sereno per la Francia di Didier Deschamps. Il giocatore ha lasciato ieri il ritiro della Francia a causa di un infortunio (qui i dettagli). Il suo sostituto naturale è Olivier Giroud, che con ogni probabilità guiderà l’attacco dei Bleus nella competizione iridata. A trovare maggior spazio sarà anche Marcus Thuram, attaccante del Borussia Moenchagladbach nel mirino dell’Inter. L’infortunio dell’attuale pallone d’Oro potrebbe complicare i piani dell’Inter per il mercato di gennaio. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023, e la vetrina del mondiale potrebbe far si che alcune big europee si interessino a lui. Queste potrebbero decidere di pagare i 10 milioni richiesti dal Borussia già a gennaio e assicurarsi il classe ’97 fin da subito. L’Inter dovrà quindi sperare che Thuram non diventi oggetto del desiderio di altre squadre in Europa, sicuramente più attrezzate e più ricche dei nerazzurri in questo momento storico.