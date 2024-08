Thuram, primo gol come un vecchio numero 9 dell’Inter. Movimenti

Marcus Thuram è stato in assoluto il migliore in campo di Genoa-Inter, dimostrandosi devastante e decisivo per tutti i 90 minuti. Il primo gol ha ricordato un vecchio numero 9 nerazzurro, ecco chi!

PARTITA – In una partita in cui la tua squadra fa due gol e questi due gol portano entrambi il tuo nome è impossibile non essere il migliore. Marcus Thuram ha siglato una doppietta e ha timbrato il cartellino già due volte all’esordio in campionato. Genoa–Inter è purtroppo finita 2-2 ma ha dato dimostrazione della potenza assoluta di Tikus. Le statistiche sono un riassunto perfetto della sua prestazione: cinque tiri verso la porta, due passaggi chiave per i compagni, cinque duelli aerei vinti su cinque, 30 tocchi e 8 passaggi su 12 andati a buon fine.

Thuram da vero 9, un paragone all’Inter!

RICORDI – Ciò che ha sorpreso però nella partita di ieri è stata la posizione di Thuram. L’attaccante si è trasformato veramente in un numero 9, posizionandosi davanti a Lautaro Martinez e garantendo profondità alla squadra nei momenti di difficoltà. Thuram è sempre stato l’ultimo terminale offensivo e ha messo continuamente in apprensione la difesa avversaria. Avrebbe anche guadagnato un calcio di rigore, che però poi l’arbitro ha tolto con il VAR. Sul primo gol il figlio di Lillian ha ricordato precisamente una vecchia (non tanto in realtà) punta nerazzurra: Mauro Icardi. Partenza dal secondo palo e taglio veloce sul primo a sorprendere il difensore in alto e anticiparlo sul cross di prima di Nicolò Barella. Lo stacco è stato perfetto e ha portato alla rete sul palo lontano di Gollini. Se l’inizio è questo aspettiamoci un’evoluzione da attaccante puro per Thuram.