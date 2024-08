Thuram e i “primi passi” nella stagione: carburare per essere pronto all’appuntamento!

Marcus Thuram dovrebbe mettere nelle gambe i primi minuti della stagione in occasione dell’amichevole che i nerazzurri disputeranno contro l’Al Ittihad.

UN’ESIGENZA – Marcus Thuram è pronto a indossare nuovamente la maglia dell’Inter dopo i grandi riscontri della scorsa stagione. Il calciatore francese, rientrato il 1 agosto ad Appiano Gentile, farà parte del gruppo che vedremo impegnato in occasione dell’amichevole che i nerazzurri disputeranno contro l’Al Ittihad alle 20:30. L’obiettivo, che è al contempo un’esigenza dati gli infortuni di Mehdi Taremi e Marko Arnautović, è quello di trovare al più presto la forma adatta per essere pronto in vista dell’incontro con il Genoa con cui inizierà la stagione della Serie A 2024-2025.

Thuram e Lautaro Martinez: l’Inter riparte dai due gemelli del gol!

L’ARMONIA – Thuram è più avanti rispetto a Lautaro Martinez, tornato ieri 6 agosto dalle vacanze. L’argentino, che ha condotto la sua Argentina al successo nella Copa America disputatasi negli Stati Uniti, ha deciso di ridurre la durata delle sue “ferie” per essere a disposizioni di mister Simone Inzaghi. Se è indiscutibile che il classe 1997 non ci sarà nella sfida con l’Al Ittihad, la speranza è di averlo in occasione dell’ultima amichevole estiva contro il Chelsea. Così da poter mettere nelle gambe minuti necessari per essere in buona condizione in occasione della sfida con il Grifone.