Thuram, la settimana delle prime volte… In attesa di Inter-Milan

Marcus Thuram sta vivendo un grande periodo di forma, con un inizio convincente in nerazzurro, condito anche dal primo gol contro la Fiorentina. A cui va aggiunto anche il primo gol con la maglia della Francia. Una settimana di prime volte, in attesa di Inter-Milan.

PRIME VOLTE – Marcus Thuram nella sfida contro la Fiorentina ha trovato il suo primo gol con la maglia dell’Inter. Un gol cercato, atteso e voluto. Un gol che scaccia anche qualche malelingua, che nei giorni precedenti al suo sigillo di San Siro ha volutamente ignorato le ottime prestazioni del francese contro Monza e soprattutto Cagliari, dove ha anche trovato l’assist per la rete di Denzel Dumfries che ha aperto le marcature. Un’altra prima volta per Thuram è arrivata ieri sera, con la maglia della Francia. Dopo quattro giorni dalla rete con l’Inter, l’attaccante ha infatti trovato anche la prima rete con la sua nazionale, dopo aver sostituito il milanista Olivier Giroud uscito per un problema alla caviglia. Tante prime volte, in attesa del primo Inter-Milan della sua carriera. Una sfida non banale, vista la sua scelta di rifiutare proprio i rossoneri per firmare con i nerazzurri.