Thuram, precampionato non conta: Inter-Monza senza pressione

Nonostante un precampionato senza gol, non serve mettere pressione a Marcus Thuram. Le amichevoli disputate, infatti, sono servite al francese soprattutto per costruire l’intesa con Lautaro Martinez. In vista anche e soprattutto di Inter-Monza.

NESSUNA PRESSIONE – Il precampionato di Marcus Thuram non sarà stato carico di gol – che non sono arrivati – ma ha avuto un’utilità ben precisa. Ovvero quella di costruire l’intesa con Lautaro Martinez. Un’intesa sviluppatasi nelle amichevoli disputate in questo mese e mezzo dalla squadra di Simone Inzaghi. Quello che non serve a Thuram in questo momento è sentire la pressione, specialmente ora che si inizia a fare sul serio. Con tanto di debutto a San Siro, con Inter-Monza in programma sabato sera. Con ogni probabilità il francese scenderà in campo dal primo minuto, con Marko Arnautovic appena arrivato e pronto a subentrare. Nessuna pressione, i gol arriveranno.