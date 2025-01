Thuram pilastro dell’Inter. Ma il suo futuro dipende da vari fattori

Marcus Thuram rappresenta il calciatore che più ha inciso in questo inizio di stagione dell’Inter. I nerazzurri puntano con forza sul suo profilo, ma il mercato ha ampiamente insegnato come nulla possa essere dato per scontato.

IL PUNTO – Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, occupa attualmente il secondo posto nella classifica dei capocannonieri della Serie A, con 12 gol all’attivo, alle spalle di Mateo Retegui. L’italiano, che è tornato alla rete in occasione dell’1-1 di Bergamo contro la Juventus, lo precede per due marcature. Ma a prescindere dal suo rendimento in zona gol, il campionato del francese è da elogiare per il modo in cui l’ex Borussia M’Gladbach sta incidendo sul terreno di gioco. Personalità, capacità di giocare con la squadra, costanza nell’arco dei 90 minuti: Thuram è l’autentico mattatore della prima parte di stagione dell’Inter.

Thuram punto fermo dell’Inter sul campo. Ma sul mercato?

LA CLAUSOLA – Il fatto che Thuram sia un pilastro dell’Inter di Simone Inzaghi non implica che il suo futuro prossimo sarà sicuramente tinto di nerazzurro. Il mercato, infatti, è sempre ricco di incertezze, a maggior ragione quando il contratto di un top player prevede una clausola rescissoria non irraggiungibile. In merito al caso del francese, il valore della clausola è di 85 milioni di euro, una cifra sicuramente accessibile per le big a livello europeo.

LO SCENARIO – La clausola in sé non basta per determinare la certezza dell’addio di Thuram all’Inter in estate. Affinché ciò avvenga, sarà necessario il beneplacito del francese al trasferimento in una piazza diversa da quella milanese. Al momento, il classe 1997 non ha manifestato l’intenzione di lasciare i nerazzurri dopo due stagioni. Ma è bene prepararsi all’eventualità di una sua cessione, così da essere in possesso delle necessarie contromisure da adottare in quel caso.