Thuram, occasione da cogliere per l’Inter! Mondiale possibile ‘problema’

Marcus Thuram è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare il reparto offensivo (vedi articolo). Per i nerazzurri è un occasione da cogliere a parametro zero, ma attenzione alla vetrina rappresentata dal Mondiale

OCCASIONE – Marcus Thuram sembra avere l’Inter nel suo destino. I nerazzurri dovettero rinunciare all’attaccante francese, primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo nell’estate del 2021, a causa di un grave infortunio che fece virare società ed allenatore su Joaquin Correa. Un anno e mezzo dopo, però, ecco che potrebbe finalmente concretizzarsi l’arrivo del figlio di Lilian in nerazzurro. Il rendimento di Thuram con il Borussia Monchengladbach è sotto gli occhi di tutti: il 25enne, in stagione, ha messo a segno 13 gol e fornito 4 assist in 17 presenze fra Bundesliga e Coppa di Germania. Numeri importanti che, uniti al contratto in scadenza a giugno, ne fanno un’occasione di mercato che l’Inter dovrà cogliere. Occhio però al Mondiale in Qatar che potrebbe rappresentare un “probema” per il club nerazzurro

VETRINA – Thuram è stato convocato da Deschamps per far parte della spedizione francese in Qatar. L’attaccante, visto l’ottimo inizio di stagione, si è meritato la Nazionale ed un’eventuale exploit nella manifestazione alzerebbe, e non di poco, la già folta concorrenza per assicurarsi l’attaccante. I dirigenti nerazzurri dovranno essere bravi ad anticipare le rivali: la situazione dell’attacco dell’Inter, in vista della prossima stagione, non è rosea con i soli Correa e Lautaro Martinez, attualmente, certi di rimanere. Un rinforzo di questo calibro, oltre che utile al livello meramente numerico, darebbe un segnale importante per quelle che sono le ambizioni dell’Inter per il prossimo futuro.