Thuram, nuovo record con l’Inter: gol storico in Champions League!

Nella notte di Barcellona-Inter, una partita già destinata a rimanere negli annali per il suo spettacolare 3-3, Marcus Thuram ha scritto una pagina indelebile della storia della Champions League.

NUOVO RECORD – Marcus Thuram in Barcellona-Inter ha segnato il gol più veloce di sempre in una semifinale del torneo, trovando la rete dopo appena 30 secondi dal fischio d’inizio. Un lampo improvviso che ha gelato il Montjuïc e acceso le speranze nerazzurre. Il gol non è solo un record statistico, ma anche il simbolo di un ritorno: quello di Thuram dal primo minuto dopo tre partite d’assenza per infortunio. In un momento cruciale della stagione, Simone Inzaghi ha deciso di puntare nuovamente su di lui, e il francese ha risposto con una grande prestazione. La rete è arrivata al termine di un’azione perfetta orchestrata dall’Inter fin dal calcio d’inizio: verticalizzazione immediata, pressione alta e sfruttamento dell’ampiezza con precisione chirurgica. Thuram, ben posizionato, ha colpito di tacco infilando Szczesny. Con questo gol, Thuram entra in un club esclusivo di marcatori storici del torneo, superando anche nomi illustri come quelli di Mario Mandzukic e Saul Niguez, che avevano segnato nei primi minuti di precedenti semifinali.

Ottimo approccio in vista della sfida di ritorno

RITORNO FONDAMENTALE – Ma ciò che rende la sua impresa ancora più significativa è il contesto: una sfida di altissimo livello contro un Barcellona agguerrito, in uno stadio ostile, in una gara che segna il ritorno dell’Inter tra le grandi d’Europa. Il gol di Thuram è molto più di un dato da record: è un segnale. L’Inter c’è, e il suo attaccante francese è tornato al momento giusto. In vista della sfida di ritorno