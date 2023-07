Thuram, numero di maglia all’Inter: due ipotesi da escludere, una possibile sorpresa

Marcus Thuram è ufficialmente un giocatore dell’Inter, ma ancora non si conosce il numero di maglia che indosserà. In questo articolo analizziamo tutte le possibili ipotesi.

NUOVO CENTRAVANTI – Marcus Thuram è il primo acquisto ufficiale dell’Inter 2023/24. Sabato 1° luglio, dopo la scadenza del contratto che legava il francese al Borussia Monchengladbach, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del club nerazzurro. Ma prima di vederlo in campo, c’è un’altra curiosità che attanaglia i tifosi dell’Inter: quale numero di maglia indosserà Thuram? Sul tavolo del figlio d’arte ci sono diverse ipotesi, due delle quali si possono scartare da subito.

DUE DA ESCLUDERE – In Germania Thuram ha trascorso quattro stagioni indossando la maglia numero 10. Che all’Inter è di proprietà esclusiva di Lautaro Martinez, assoluto leader tecnico dei nerazzurri. Possiamo quindi escludere che Tikus avanzerà pretese sul numero più prestigioso della storia del calcio. E altrettanto inarrivabile sarà la maglia numero 9, indossata dal francese col Guingamp nel 2017/18. Non è infatti un mistero che l’Inter stia riservando quel numero (liberato da Edin Dzeko) per il ritorno di Romelu Lukaku, a cui i dirigenti nerazzurri stanno lavorando da settimane (qui l’ultimo aggiornamento). Thuram dovrà quindi virare su altro, e anche qui le ipotesi non mancano.

POSSIBILE SORPRESA – All’Inter Thuram potrebbe scegliere la maglia numero 26, ossia quella che indossa con la Nazionale francese. Numero completamente libero nella rosa nerazzurra, per il momento. O potrebbe invece propendere per la numero 11, indossata sia al Guingamp sia al Sochaux. Dovrebbe però scucirla dalle spalle di Joaquin Correa, che potrebbe tuttavia opporre meno resistenza di altri compagni. Altrimenti rimane un’ultima suggestione, sebbene non trovi riscontri nel passato di Thuram. Il francese all’Inter trova libera anche la maglia numero 7, rimasta intonsa dopo l’addio di Alexis Sanchez nell’estate 2022. Un altro numero a suo modo prestigioso, che troverebbe in Tikus un degno proprietario. Per fugare ogni dubbio, non resta che attendere l’annuncio da parte dell’Inter.