Thuram nel mirino di Inzaghi. L’Inter punta su di lui, ora c’è il Cagliari

Con l’assenza di Lautaro Martinez, Simone Inzaghi si metterà nelle mani – e nei piedi di Marcus Thuram. Il francese deve tornare al gol, il digiuno sta diventando lungo. A San Siro contro il Cagliari la grande occasione.

LAVORO – Simone Inzaghi, vista anche l’assenza di Lautaro Martinez, ha messo tutto nelle mani di Marcus Thuram. L’attaccante francese, insieme ad Alexis Sanchez, ha la grande occasione di tornare a segnare e mandare l’Inter al primo match-point stagionale. Con un’eventuale vittoria contro il Cagliari, a prescindere dal risultato che porterà a casa il Milan, i nerazzurri avranno l’occasione di vincere lo scudetto in maniera aritmetica proprio nel derby.

RIENTRO – Proprio per questo motivo, servirà la massima collaborazione in attacco. Thuram non segna dal gol rifilato alla Salernitana di metà febbraio: da quel momento in poi, il nulla totale. Un finale di stagione amaro per il francese: nonostante lo scudetto sia ormai dietro l’angolo, la mancanza di gol in un attaccante si fa sentire. Ma da domani si spera che tutto si risolva e che si possa tornare a esultare insieme. Insieme a Thuram ci sarà Alexis Sanchez che prende il posto dello squalificato Lautaro Martinez che tornerà arruolabile nel match di settimana prossima contro il Milan. E poi potrà essere festa scudetto, si spera con qualche gol in più di Lautaro Martinez e dello stesso Marcus Thuram.