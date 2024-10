Thuram nella sua miglior versione: primo in una classifica!

Marcus Thuram sta vivendo il miglior periodo della sua carriera da calciatore. In particolare, un dato ne dimostra la grande crescita da un particolare punto di vista.

DUPLICE VESTE – Il Marcus Thuram di questo inizio di stagione si sta dimostrando sempre più importante per le ambizioni e le speranze dell’Inter di Simone Inzaghi. L’attaccante francese è il capocannoniere del campionato di Serie A grazie alle sue 7 reti in altrettante gare, primato che condivide con il centravanti dell’Atalanta Mateo Retegui. Oltre al numero di gol siglati, a entusiasmare la società nerazzurra è il modo in cui essi sono arrivati. Il nerazzurro sta infatti dimostrando una capacità di pungere anche in maniera “sporca”, alla stregua di quanto avviene per i grandi bomber.

Thuram, un dato dimostra il suo valore in questo inizio con l’Inter!

IL DATO – Thuram appare al primo posto della classifica stilata da WhoScored sulla conversione dei tiri da parte di chi milita nei primi 5 campionati nazionali. In particolare, il dato del francese è del 35%, il migliore in assoluto tra tutti coloro che hanno tirato almeno 20 volte verso la porta. Tale statistica, che esemplifica una realtà molto chiara per il club nerazzurro, testimonia il valore che l’attaccante della Francia ha raggiunto nel corso della sua esperienza in maglia Inter. E dà un’idea in merito a quanto Thuram stia impattando nel calcio italiano con le qualità espresse sul rettangolo di gioco.