Thuram mette davanti la storia, ma spiega anche una precisa scelta Inter

Thuram ha decisamente conquistato l’intero ambiente Inter fin da subito. Il francese, giunto in nerazzurro tra le perplessità degli addetti ai lavori, ha ribaltato i giudizi lavorando sodo. E adesso, a distanza di qualche mese, spiega il motivo per il quale ha scelto il club targato Zhang ribadendo un aspetto che spesso viene sottovalutato

LAVORO E DEDIZIONE – Marcus Thuram si sta rivelando uno degli acquisti migliori dell’Inter nonostante le mille perplessità degli addetti ai lavori. Chiaramente arrivare dopo Edin Dzeko e Romelu Lukaku non è semplice ma probabilmente ha dato una motivazione in più all’attaccante francese che di fatto ha ribaltato i giudizi lavorando sodo e dimostrando sul campo. Quanti gol potrà mettere a segno non è dato saperlo al giorno d’oggi, ma il suo feeling con Lautaro Martinez e il perfetto inserimento negli schemi di mister Simone Inzaghi sono un dato di fatto.

Thuram spiega perché l’Inter sì e il Paris Saint-Germain no ma anche perché il francese è stata una precisa scelta della società nerazzurra

Il numero 9 interista spiega chiaramente perché ha deciso di dire sì all’Inter e non al Paris Saint-Germain e, piaccia o no, è una sacrosanta verità: la storia conta e se le ambizioni sono elevate la scelta diventa semplice. E per Thuram è andata così. Ma le sue parole spiegano anche perché l’Inter per ben due anni lo ha rincorso: le caratteristiche tecniche erano sotto gli occhi di tutti così come le doti umane del ragazzo, che giorno dopo giorno dimostra di essere serio, dedito al proprio lavoro e volenteroso. Magari a molti non va già, ma la storia e le qualità umane contano tanto quanto altri aspetti.