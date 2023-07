Thuram manca del dettaglio più importante per i tifosi dell’Inter ora

Thuram è un nuovo calciatore dell’Inter, che deve ancora completare l’attacco a disposizione di Inzaghi in questa stagione. In attesa di novità dal mercato, il francese si candida subito per una maglia da titolare. Proprio per questo si attende l’annuncio più importante… per i tifosi

NUOVO ATTACCANTE – Il primo giorno di Marcus Thuram ad Appiano Gentile sarà sicuramente indimenticabile. Come qualsiasi prima volta. Il nazionale francese può finalmente iniziare la sua avventura all’Inter con circa due anni di ritardo rispetto alle previsioni. Un periodo di tempo in cui sono cambiate tante cose. Tante ma non troppe, dato che Simone Inzaghi lo accoglie volentieri oggi che è più maturo rispetto a due stagioni fa. La missione tecnico-tattica di Inzaghi con Thuram è nota da tempo. Ed è più avvincente sia dopo l’uscita di Edin Dzeko sia soprattutto dopo il caso creatosi intorno a Romelu Lukaku, che non si è ancora schiarito le idee sul suo futuro. Ciò permette a Thuram di essere la punta numero due in rosa. In ballottaggio con l’alter ego Joaquin Correa, che non è sicurissimo di restare a Milano per la terza stagione consecutiva.

CALCIOMERCATO INTER – La società nerazzurra nel frattempo ha annunciato quattro nuovi arrivi, a partire proprio da Thuram. A seguire Davide Frattesi, poi il rientrante Raffaele Di Gennaro e infine Yann Bisseck, che è il più giovane del gruppo. Non è passato inosservato il dettaglio numerico. Frattesi non ha perso tempo a fare sua la maglia numero 16, in precedenza sulle spalle del compagno di squadra Eddie Salcedo, che anche quest’estate rientra nella lista degli esuberi dell’Inter. Anche il neo acquisto Bisseck ha fatto la sua scelta: vestirà il numero 31, tolto anzitempo a Gabriel Brazao, altro esubero ancora nella rosa di Inzaghi. E se Di Gennaro prende tempo per riprendere il “suo” 93 nerazzurro oppure un altro numero che abbia un significato, Thuram dopo oltre due settimane cosa aspetta? L’arrivo in ritiro velocizzerà il tutto.

Il numero di maglia di Thuram all’Inter

NUMERO DI MAGLIA – Le opzioni a disposizione di Thuram, eccezion fatta per il numero 10 del suo nuovo capitano e compagno di reparto Lautaro Martinez, sono praticamente illimitate. O comunque diverse. Da tempo c’è chi ipotizza che il classe ’97 francese possa scegliere il numero 9, finora “conservato” per il Lukaku-ter. Un’idea ambiziosa. Perché il 9 dell’Inter è piuttosto impegnativo come numero. Anche per chi ha come idolo Ronaldo, il “Fenomeno” brasiliano. E non a caso l’Inter sta cercando un “9” esperto in queste ore. Anche questo impegnativo. Le ipotesi, però, a brevissimo dovranno lasciare spazio alla concretezza: in attesa del debutto in campo, i tifosi vogliono dare fiducia al primo nuovo arrivo in attacco acquistando la sua nuova maglia nerazzurra. E il dettaglio del numero di maglia di Thuram è il più importante, adesso.