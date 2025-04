Thuram, l’infortunio per recuperare energie! Un finale da scrivere

Marcus Thuram ha subito un affaticamento muscolare e salterà le prossime due partite dell’Inter. L’infortunio però gli è utile per recuperare energie in vista di un finale da scrivere.

INFORTUNIO – Marcus Thuram aveva bisogno assolutamente di uno stop! Negli ultimi mesi ha sofferto diversi problemi fisici ma ha forzato la sua presenza ed è rimasto in campo. Ha dato disponibilità in qualsiasi momento e ha saltato solamente le due sfide di febbraio con Genoa e Lazio. Dal rientro dalla sosta Thuram ha giocato cinque partite su sei da titolare ed ha occupato il rettangolo di gioco sempre per 90 minuti. Il fisico non avrebbe retto altre gare così impegnative e l’attaccante ha dovuto dare forfait.

Thuram affaticato, la soluzione dall’infortunio!

FINALE – L’affaticamento muscolare non preclude la presenza di Thuram dalle partite decisive della stagione. Salterà Bologna e Milan, importanti sì per campionato e Coppa Italia, ma ci sono altre gare in cui sarà veramente indispensabile. Simone Inzaghi non ne avrebbe fatto a meno anche se avesse avuto bisogno il calciatore, per questo l’infortunio aiuta il pieno recupero. Thuram era a corto di energie, col Bayern Monaco è stato piuttosto evidente anche nelle scelte sbagliate nel secondo tempo. Ha perso lucidità e deve assolutamente ritrovarla in questa settimana di stop. La speranza è che giochi con la Roma sabato prossimo, da domani parte il ballottaggio Marko Arnautovic–Joaquin Correa.