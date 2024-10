Thuram-Lautaro Martinez titolari in Roma-Inter? Il ragionamento

Marcus Thuram e Lautaro Martinez dovrebbero partire dal primo minuto della sfida tra Roma e Inter di domani 20 ottobre. La decisione di impiegarli dall’inizio si spiegherebbe in un contesto più ampio.

LA SITUAZIONE – Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono pronti a guidare l’offensiva dell’Inter al primo posto del Napoli in occasione della gara dello Stadio Olimpico contro la Roma. I due attaccanti nerazzurri, il cui feeling si è costituito nello scorso anno e consolidato in questo inizio di stagione, risultano essere i principali candidati per fronteggiare la squadra di Ivan Juric, a caccia di risultati per assicurarsi una continuità sulla panchina dopo 1 vittoria nelle ultime 4 sfide.

Inzaghi dovrebbe affidarsi a Thuram e Lautaro Martinez contro la Roma: una considerazione ulteriore

SUCCESSIVA SFIDA – Nel ragionamento di Simone Inzaghi per la gara contro la Roma vi saranno sicuramente anche i successivi due impegni contro lo Young Boys in Champions League e la Juventus in Serie A. In una settimana, l’Inter affronterà due delle sue principali rivali in campionato e proverà a bissare il successo registrato contro la Stella Rossa per incrementare le proprie chances di accesso immediato agli ottavi della Champions League. Considerato l’impegno contro gli svizzeri, ci si può immaginare una titolarità di Mehdi Taremi nella sfida di mercoledì al posto di uno tra il francese e l’argentino.

ALTRO ELEMENTO – Anche Marko Arnautovic scalpita per un posto da titolare nella trasferta contro gli svizzeri. Inzaghi ci ha insegnato che nulla è da escludere in merito al turnover applicabile per far fronte a tutti gli impegni stagionali, a maggior ragione se l’incontro successivo è contro una big come la Juventus. Ecco perché tra Roma e Berna è bene aspettarsi varie novità.