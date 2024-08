Thuram e Lautaro Martinez insieme dopo 3 mesi. Pure un inedito!

Thuram e Lautaro Martinez giocheranno insieme in Genoa-Inter, dopo un precampionato diviso. Peraltro ci sarà una prima volta assoluta.

PRIMA VOLTA – Meno due all’esordio dell’Inter in campionato contro il Genoa. A Marassi i campioni d’Italia scenderanno in campo a partire dalle 18.30 e lo faranno guidati dalla premiata coppia Marcus Thuram-Lautaro Martinez. I due non hanno giocato neanche una partita insieme durante questo precampionato e dunque contro il Grifone sarà il primo test in contemporanea a distanza di tre mesi. L’ultima volta che si è vista in campo la Thu-La è stato lo scorso 19 maggio, ovvero nell’ultima partita dei campioni d’Italia a San Siro nella passata stagione. Ora di nuovo insieme, uno a fianco all’altro in quel di Marassi. Una curiosità: sarà una prima volta assoluta in questo stadio. Nell’ultimo precedente, quello del 29 dicembre e terminato 1-1, Lautaro Martinez non aveva giocato per motivi di natura fisica. Per l’occasione, Inzaghi si affidò a Tikus in coppia con Marko Arnautovic.

Thuram due partite, Lautaro Martinez 0: ora l’Inter li aspetta

DIFFERENZA – Precampionato diverso per Thuram e Lautaro Martinez. Il primo è riuscito a mettere diversi minuti sulle gambe tra l’Al-Ittihad e il Chelsea. Proprio contro i Blues ha timbrato il suo unico gol dell’estate: una rete meravigliosa su assist del Tucu Correa. Per Lautaro Martinez, invece, precampionato praticamente vissuto ad Appiano Gentile. Il Toro è infatti rientrato solamente il 6 agosto, dopo le meritate vacanze post Copa America. L’argentino, su decisione di Inzaghi e dello staff nerazzurro, è rimasto alla Pinetina per presentarsi al meglio in vista del match contro il Genoa. Ora la Thu-La non vedo l’ora di poter esplodere a Marassi.