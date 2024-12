Thuram, Inter-Parma per rivivere il passato e decidere il presente!

Marcus Thuram riavvolge il nastro della vita: in Inter-Parma guarda al passato con affetto e nostalgia, senza mai spostare il focus dalla necessità del momento.

TUTTO TORNA – Il passato torna sempre a bussare alla porta, portando a galla ricordi, immagini, colori, profumi, che si fondono e confondono con quello che è il nostro presente. Inter-Parma sarà questo per Marcus Thuram, che domani pomeriggio dovrà confrontarsi con le sue origini, senza mai perdere di vista il focus attuale: i colori nerazzurri. Come a Firenze, anche davanti ai tanti spettatori di San Siro, Simone Inzaghi punterà ancora sul francese, in coppia col compagno Lautaro Martinez, per comporre il tandem d’attacco titolare. Inter-Parma, però, avrà per l’attaccante figlio d’arte un sapore speciale, evocato dalle dolci reminiscenze dell’infanzia.

Thuram, passato e presente si incrociano in Inter-Parma

IL PASSATO – Casa, adesso – e ormai da più di un anno – è Milano, ma per Thuram lo è stata anche e soprattutto Parma. Proprio lì, il 6 agosto del 1997, il piccolo Marcus è nato, trascorrendo la sua vita fino al 2001. In quegli anni suo padre Lilian ha indossato proprio i colori gialloblù della squadra parmigiana, fino al trasferimento alla Juventus. Pochi anni, ma importanti per la crescita di un bambino divenuto calciatore, che in quella città avrà certamente mosso i primi passi provando a calciare un pallone. Magari proprio nello Stadio Tardini dove trascorreva la domenica per sostenere il suo papà.

IL PRESENTE – Ecco che, quindi, Inter-Parma non potrà che essere un momento di importante introspezione per l’attaccante francese, chiamato a rivivere il passato e nel frattempo a provare a incidere nel presente. Con una gara in meno e con Napoli e Atalanta lanciate verso la parte alta della classifica, la squadra di Inzaghi necessita come l’aria di altri tre punti. E Thuram sa bene come fare per guadagnarli.