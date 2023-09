Thuram-Inter, impatto convincente! Meglio di lui solo due argentini

Thuram è arrivato all’Inter dopo un lungo corteggiamento, iniziato già nella sessione invernale dello scorso gennaio. L’attaccante francese, richiesto anche dal Milan, ha scelto il nerazzurro e alla luce delle sue prima quattro partite di campionato la scelta è stata azzeccata. Il numero 9 ha avuto un impatto più che convincente, meglio di lui soltanto due ex attaccanti argentini

DALLO SCETTICISMO AI MERITATI ELOGI – Marcus Thuram ha scelto l’Inter in estate con buona pace del Milan, al quale ha già messo a segno un gol bellissimo nel recente derby del 5-1. Il francese, che di fatto sostituisce Romelu Lukaku al fianco di Lautaro Martinez, è arrivato in nerazzurro nello scetticismo generale ma a suon di gol e assist sta facendo ricredere quasi tutti. Inoltre, i numeri non raccontano abbastanza di un attaccante che gioca per la squadra, come faceva Edin Dzeko, e che tecnicamente sembra avere una marcia in più.

Thuram, che impatto nelle prime quattro presenze con l’Inter: meglio di lui solo due ex attaccanti argentini

Il suo impatto nel mondo Inter è stato più che convincente: come sottolinea Inter.it, il Tikus nelle sue prime quattro presenze in Serie A contro Monza, Cagliari, Fiorentina e Milan ha preso parte a quattro reti: due gol e due assist all’attivo. Meglio di lui, nelle loro prime quattro presenze con la maglia dell’Inter, solo due ex attaccanti argentini: Diego Milito (6) e Daniel Osvaldo (5). L’importanza di Thuram, inoltre, può essere raccontata anche all’opposto: quando non è stato in campo, vale a dire per tutto il primo tempo della sfida con la Real Sociedad, la differenza è stata notevole. Quando è entrato in campo è quasi subito andato in gol, poi annullato per fuorigioco: insomma, Thuram c’è.