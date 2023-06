Thuram, l’Inter ha il suo jolly d’attacco! I numeri col Borussia Monchengladbach

L’Inter è pronta ad accogliere Marcus Thuram. L’attaccante arriverà a parametro zero dal Borussia Monchengladbach: ecco i numeri stagionali

NUMERI – Marcus Thuram è il prossimo rinforzo dell’attacco dell’Inter. In attesa di capire come finirà la vicenda legata a Lukaku, il club nerazzurro si assicura un attaccante di assicuro valore in grado di ricoprire sia il ruolo di prima punta che quello di seconda punta. All’occorrenza, l’ormai ex Borussia Monchengladbach, può anche ricoprire il ruolo di attaccante esterno. Nell’ultima stagione Thuram è stato una delle note più liete del club tedesco: in 32 presenze ha messo a segno ben 16 reti e 7 assist. Numeri interessanti che certificano la crescita del calciatore in zona gol. Con la speranza che all’Inter possa fare il definitivo salto di qualità ed affermarsi come uno degli attaccanti più interessanti del panorama europeo.