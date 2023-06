Thuram all’Inter: come si inserirà nell’attacco nerazzurro?

Marcus Thuram si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Vediamo come il francese si inserirà nell’attacco nerazzurro.

PRIMO COLPO – Marcus Thuram è sempre più vicino a diventare il primo acquisto dell’Inter 2023/24. Dopo l’accordo trovato ieri sera, a discapito dell’offerta del Milan, il francese ora scalpita per diventare nerazzurro (qui un indizio). Simone Inzaghi trova così un rinforzo importante – e obbligatorio – per l’attacco, immediatamente dopo la partenza di Edin Dzeko. E ora l’Inter può approcciare con più calma la trattativa (in salita) per trattenere a Milano Romelu Lukaku. Perché il reparto offensivo non è più decimato, ma anzi trova in Thuram un tassello più che interessante. Vediamo come il figlio d’arte può inserirsi nella coppia offensiva dell’Inter.

Thuram attaccante ideale per questa Inter

LIBERTÀ DI ATTACCARE – Marcus Thuram nasce come un attaccante esterno, che predilige partire da sinistra per rientrare poi sul destro (il piede preferito). Proprio in quella posizione giocò contro l’Inter in maglia Borussia Monchengladbach, nei gironi della Champions League 2020/21. Un ruolo che in Germania gli ha permesso di registrare 28 gol e 22 assist in tre stagioni. Fino a quest’anno, quando il prossimo attaccante dell’Inter (si attende solo l’ufficialità) è diventato il terminale offensivo nel 4-2-3-1. Mettendo a referto 16 gol (più della metà dei tre anni precedenti) e 7 assist nell’ultima stagione. E interpretando il ruolo in chiave moderna, come si vede dalla heatmap (presa da SofaScore) della sua ultima stagione in Bundesliga:

Pur giocando nella posizione di centravanti, Thuram fa di tutta la trequarti offensiva la sua zona di comfort. Agendo da riferimento offensivo per i compagni non tanto in qualità di finalizzatore, quanto di pedina cruciale per aprire gli spazi offensivi e favorire gli inserimenti. Un’interpretazione del ruolo che ben si sposa con lo stile offensivo dell’Inter. Che con Thuram non trova né il nuovo Lukaku, né il nuovo Dzeko. Quanto piuttosto un attaccante ben più affidabile, solido e funzionale di Joaquin Correa (con cui il confronto statistico sarebbe impietoso). Un rinforzo sulla carta perfetto per l’attacco nerazzurro, in attesa di nuovi arrivi che consolidino il reparto offensivo.