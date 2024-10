Thuram insostituibile, Lautaro Martinez trascinatore. La staffetta dell’Inter

Marcus Thuram e Lautaro Martinez trascinano l’Inter. I due attaccanti nerazzurri, a suon di gol, stanno provando a far risalire i nerazzurri dopo qualche intoppo.

INSIEME – Marcus Thuram alla prima tripletta in Serie A, la seconda in carriera. Con i tre gol rifilati al Torino, l’attaccante francese ha rispedito in alto l’Inter nonostante un super Napoli che si gode la testa della classifica alla pausa delle Nazionali. Tre punti importanti arrivati dalla vittoria contro i granata e un morale rinfrescato dopo alcuni inciampi come contro Milan e Monza. In Champions League invece, discorso diverso. L’unica cosa in comune invece, è la coppia d’attacco che sta spingendo in avanti i nerazzurri. Se da un lato Marcus Thuram è tornato ai fasti di un tempo, allo stesso tempo Lautaro Martinez è finalmente entrato a regime. Dopo un inizio di stagione complicato, l’argentino ha guidato l’Inter nel poker contro la Stella Rossa. Gol e gesto da vero capitano con il rigore lasciato a Mehdi Taremi.

Thuram come Lautaro Martinez. E Inzaghi sorride

NUMERI – Marcus Thuram si sta godendo questo momento super. L’attaccante francese, alle stesse giornate nello scorso anno, era fermo a quota due gol. Discorso diverso invece per Lautaro Martinez che partì forte per poi spegnersi in primavera. Se l’anno scorso Marcus Thuram era meno incisivo del solito in area di rigore, nella stagione attuale invece il francese ha messo la quinta e sta diventando sempre più pericoloso in area di rigore. Un numero nove non solo sulla maglia, bensì anche sul campo. Simone Inzaghi avrà l’occasione di poter contare su una zampata in più in area di rigore, rispetto all’anno scorso.