Thuram in Inter-Monza si presenta giocando a tutto campo

Inter-Monza ha visto l’esordio di Thuram. E il nuovo attaccante nerazzurro ha mostrato la sua capacità di muoversi e aiutare il gioco a tutto campo.

ESORDIO IN A – Inter-Monza ha visto l’esordio di Marcus Thuram in nerazzurro. E chi si aspettava un vero nove è rimasto sicuramente spiazzato. Per tutta l’estate infatti si è parlato della coppia tra il francese e Lautaro Martinez come di una classica combinazione prima punta-seconda punta. Il campo invece alla prima occasione ha dato un verdetto ben diverso.

A TUTTO CAMPO – Thuram ha il fisico da centravanti vecchio stampo, ma di sicuro non resta fermo in area ad aspettare il pallone. Inzaghi ha mandato in campo una coppia di attaccanti capaci entrambi di fare un po’ tutto. Muoversi, fare da riferimento spalle alla porta, venire incontro a giocare la palla, svariare. Guardiamo l’heatmap del francese presa da Whoscored:

Presenza diffusa. In diverse zone del campo. Senza dimenticare l’area avversaria, anche se al momento è proprio nell’efficacia in quella zona che il figlio d’arte deve mostrare una decisa crescita. Nel gioco invece è un elemeno forse unico. Per lettura degli spazi e qualità nel tocco.

ELEMENTO DI MANOVRA – Questa è la grafica dei tocchi di Thuram presa da Whoscored:

In 69 minuti ha messo insieme 26 tocchi. Spostandosi in giro per il campo alla ricerca di spazi liberi. Mettendo in mostra un istinto notevole. E anche una certa crescita rispetto alle amichevoli estive, in cui era risultato assai più spaesato. Il francese ha realizzato i suoi passaggi al 92%, realizzandone 10 tutti in avanti. Un contributo al gioco notevole, visto anche nei 2 dribbling e nei 3 falli subiti. Nelle due conclusioni fatte invece c’è da lavorare.