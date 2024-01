Thuram in Inter-Lazio mette concretezza in ogni tocco

Inter-Lazio di Supercoppa Italiana ha visto la firma di Marcus Thuram. Il francese è stato decisivo con e senza palla, in una partita tremendamente concreta.

DOMINATORE – Inter-Lazio è stata una partita che ha visto Marcus Thuram dominare. Il francese ha segnato la rete che ha aperto le marcature, ma il suo contributo è andato ben oltre il gol. In una prestazione di altissima qualità praticamente in ogni tocco di palla.

POCHI TOCCHI, MA EFFICACI – Thuram infatti non ha toccato chissà quanti palloni. Ma ha messo concretezza praticamente in ogni suo tocco. Vediamo la sua heatmap presa da Sofascore:

La presenza del numero 9 si è concentrata nella zona nevralgica del campo. Tra l’area avversaria e la trequarti. Il suo compito è stato quello di tenere continuamente impegnata la linea difensiva della Lazio coi suoi movimenti senza palla. Per abbassarla e creare spazi per i compagni. Ma poi ha saputo dare peso praticamente ad ogni tocco. In totale sono 22, con 14 passaggi realizzati al 79%. Tra questi troviamo ben 3 passaggi chiave, dato in cui è al primo posto nella partita. Ma è primo anche per occasioni da gol, sempre 3, nelle conclusioni 5, e in quelle in porta, 2. Al conto aggiunge anche 2 falli subiti. Come dicevamo, qualità praticamente ad ogni tocco.