Thuram in campo in Argentina-Francia: l’Inter osserva, Inzaghi gradirebbe

Thuram è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter per gennaio che secondo quanto rimbalza dalla Germania sarebbe in vantaggio (vedi articolo). Poco spazio al Mondiale per l’attaccante figlio d’arte che proprio in questi minuti è in campo nella finalissima tra Francia e Argentina

INNESTO GRADITO – Marcus Thuram ha preso parte al Mondiale in Qatar da comprimario con la Francia anche se proprio in questi minuti l’attaccante figlio d’arte è in campo nella finalissima contro l’Argentina. Didier Deschamps lo ha inserito al 41′ al posto di uno spento Olivier Giroud. Non moltissimo spazio per Thuram in questo Mondiale, ma quanto basta per farsi notare. L’Inter lo ha notato già da tempo e sta provando a portarlo a Milano a gennaio. La concorrenza però è tanta e l’operazione non semplice. Intanto Simone Inzaghi gradirebbe e non poco l’innesto dell’attaccante del Borussia Mönchengladbach in un reparto che conta quattro attaccanti dove due, vale a dire Romelu Lukaku e Joaquin Correa, si sono finora visti poco. Forze fresche farebbero di certo comodo anche perché il belga e l’argentino rimangono un enigma. La concorrenza è folta, vedremo come l’Inter deciderà di agire.