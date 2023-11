Thuram, tra l’idolo Ronaldo e un avvio di stagione pazzesco all’Inter

Marcus Thuram e l’Inter, un binomio ormai perfetto. L’attaccante francese arrivato in questa stagione non è più una sorpresa. Si completa alla perfezione con Lautaro Martinez e i tifosi (insieme a Simone Inzaghi) se lo godono.

PERFETTO – Marcus Thuram e l’Inter. Un binomio perfetto. Se poi, a questo duo si aggiunge un argentino campione del mondo, allora il tutto diventa il Trio delle meraviglie. L’attaccante francese, arrivato in sordina a Milano per fare da riserva a Romelu Lukaku, a inizio di campionato è diventato di diritto la spalla destra di Lautaro Martinez nonché titolare inamovibile. Per lui, un avvio di stagione indimenticabile tanto che è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi nerazzurri nel giro di qualche settimana. Dal gol-bolide nel derby contro il Milan, Marcus Thuram è diventato imprescindibile per i diktat di Simone Inzaghi che l’ha messo in condizione di migliorarsi gara dopo gara e aggiungere il suo nome alla lista dei marcatori.

IDOLO – Il suo idolo, Ronaldo il Fenomeno, è da sempre stato parte fondamentale della sua vita. L’ha raccontato lui stesso a dopo la partita. Stessa cosa per il cognome, Thuram. Un cognome pesantissimo in Italia, con il papà Lilian che ha fatto parte della storia della Juventus. Un cognome però, che non ha mai pesato sulle spalle di Thuram e che ha saputo costruirsi la sua strada da solo. Passo dopo passo. Il gioiellino francese, che nelle ultime uscite ha dato anche fiducia alla sua Francia, è riuscito a ritagliarsi un posto nel calcio dei migliori. E i numeri parlano per lui. La punta francese infatti, in undici gare di Serie A, ha portato a casa ben quattro gol. E tutti importanti. Stessa cosa in Champions League. Thuram infatti, ha segnato forse il gol più importante del girone: stiamo parlano dell’1-0 contro il Benfica.