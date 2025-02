Thuram ha recuperato per Juventus-Inter! Un solo dubbio

Marcus Thuram ha recuperato per la partita tra Juventus e Inter e partirà con la squadra a breve verso Torino. Simone Inzaghi ha comunque un dubbio sul francese.

RECUPERO – La contusione alla caviglia ha causato fastidio e non poco a Marcus Thuram. Il francese ha dovuto svolgere tre allenamenti a parte prima di poter rientrare in gruppo. Oggi l’attaccante ha fatto la sua prima sessione con i compagni e partirà regolarmente per Torino in occasione del match tra Juventus e Inter. L’infortunio rimediato a Firenze e peggiorato a San Siro sempre con la Fiorentina non è stato facile da superare, ma Thuram stringe i denti e garantisce la sua disponibilità.

Thuram titolare o no? La sensazione

DUBBIO – La sua presenza però non indica il fatto che sarà titolare. I primi undici avranno un compito molto difficile contro la Juventus e c’è bisogno di giocatori che siano al 100%. Marcus Thuram non lo è, ha un solo allenamento in gruppo sulle gambe e rischia una ricaduta che sarebbe disastrosa per Inzaghi. Per questi motivi l’allenatore pensa di inserire dal primo minuto Mehdi Taremi, che ha definitivamente superato i suoi problemi fisici nati a Lecce. Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti.