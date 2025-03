Thuram, gol e dribbling alla Fenomeno: due perle di Inter-Feyenoord!

Dal gol che ricorda la perla contro il Milan al dribbling che rievoca Ronaldo il “Fenomeno”: in Inter-Feyenoord Marcus Thuram fa di tutto per dimostrare di essere tornato in forma.

IN FORMA – Il parziale riposo contro il Monza sembra aver avuto l’esito sperato: Marcus Thuram in Inter-Feyenoord appare completamente rigenerato. Nelle ultime sfide nerazzurre, dopo la botta alla caviglia di qualche settimana fa, il francese è apparso leggermente sotto tono. Meno preciso e convinto sotto porta, insufficientemente cattivo nei duelli con gli avversari, e con poca gamba e corsa nelle ripartenze. Un calo dovuto, ovviamente, al problema fisico e mai alla mancanza di voglia e determinazione, ingredienti principali di ogni prestazione del francese. Il pacchetto torna ad essere completo in Inter-Feyenoord, dove Thuram sfodera i suoi colpi da maestro provando ad assumere le sembianze di un certo “Fenomeno”.

In Inter-Feyenoord Thuram regala due perle e spiega a tutti di essere tornato

MOMENTI SALIENTI – Quelle dell’attaccante francese sono giocate mai banali e sempre velenose. In una gara in cui gioca senza la sua spalla preferita – Lautaro Martinez -, Thuram diventa lo spauracchio numero uno della difesa avversaria. In Inter-Feyenoord, proprio com’era accaduto all’andata disputata nella cornice di Rotterdam, è lui a sbloccare la sfida di Champions League. Il gol dal limite destro dell’area, a sfondare l’incrocio dei pali, è una poesia calcistica che ricorda lo stesso gesto tirato fuori dal cilindro nel famoso e indimenticabile 5-1 al Milan della scorsa stagione. La ciliegina sulla torta è il dribbling alla Ronaldo il “Fenomeno” al 71′, quando in area Thuram mette fuori gioco qualsiasi maglia del Feyenoord che trova davanti con una serie di doppi passi. Una giocata che rimane indelebile negli occhi di ogni tifoso, nonostante la traversa abbia negato al francese la gioia del gol. Manca la ciliegina, ma la torta resta dolcissima.