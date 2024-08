Thuram già da Genoa-Inter manda un segnale di crescita

Genoa-Inter ha visto tra i suoi protagonisti Marcus Thuram. Il francese alla prima occasione ha mandato un segnale importante circa i suoi margini di miglioramento.

MARGINI DI CRESCITA – Marcus Thuram nella sua prima stagione in naerazzurro ha stupito tutti, trovando un impatto sulla Serie A che si può a ragione definire devastante. E sicuramente decisivo per la vittoria del campionato. Il giocatore però ha ancora da lavorare sul suo talento. E quanto visto in Genoa-Inter promette molto bene in questo senso.

GIOCATORE IN SVILUPPO – Il punto focale è che Thuram ha appena iniziato a giocare da punta. Quello che gli chiede Inzaghi non lo ha mai fatto prima. E quindi sta ancora esplorando quello che può realmente fare. Con un’area specifica in cui il margine di miglioramento è notevole: quella della finalizzazione. Non un dettaglio per una punta. E proprio in questo la prima partita della stagione ha dato un segnale.

DIMOSTRAZIONE SUL CAMPO – In primo luogo, Thuram ha fatto due gol da punta vera. Per movimento in area, attacco dello spazio e finalizzazione. E in particolare il primo, quello di testa, mostra un qualcosa di nuovo nel suo repertorio. Unendo quiesto alla presenza in area vista col Genoa e alla precisione nei tiri il primo passo della sua seconda stagione è decisamente incoraggiante. Thuram sta ancora lavorando per migliorare. E i risultati sono già arrivati.