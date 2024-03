Thuram già in formato Atletico Madrid: l’Inter riabbraccia ‘Tikus’

L’Inter ha rivisto in campo Marcus Thuram. L’attaccante nerazzurro si è preso la sua scena anche contro il Genoa: recuperato dal fastidio muscolare, ora è pronto per rientrare titolare.

LAVORO – Marcus Thuram si è ripreso l’Inter. L’attaccante francese, dopo lo stop rimediato a metà febbraio e che l’ha costretto a restare fuori, è tornato a indossare la camiseta nerazzurra. Anche in vista della partita contro il Bologna, un vero scontro al vertice, i minuti messi in campo contro il Genoa sono oro puro sia per l’attaccante stesso che per Simone Inzaghi così da poter valutare meglio la sua ripresa. Thuram non vedeva l’erbetta verde dal primo tempo contro l’Atletico Madrid in Champions League quando aveva riportato il problema muscolare all’adduttore. Adesso pare sia tutto rientrato, con Inzaghi pronto a metterlo nella mischia contro il Bologna già dal primo minuto e poi averlo nella massima forma in Champions League tra meno di dieci giorni.

RITROVATO – I minuti di ieri sera a San Siro, sono serviti soprattutto per riavere di nuovo fiato e ritrovare i ritmi della partita, sicuramente più serrati rispetto agli allenamenti di Simone Inzaghi. Allo stesso tempo Thuram, è entrato per dare una mano ai suoi compagni in un match complicato contro il Genoa che stava per riacciuffare il pari e rovinare così la vittoria. Già ad inizio gara ha dato spettacolo dalla panchina con il siparietto con le tartarughe, poi una volta in campo ha piantato il punto esclamativo togliendo dal cilindro un tunnel da vero mago prima di arrivare in area di rigore. Sono proprio queste giocate che serviranno all’Inter per continuare a sognare non solo in Italia, ma anche in Europa.