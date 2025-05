Thuram fattore trasferta! In Champions League sempre decisivo

Marcus Thuram, anche non in condizione, ha segnato un altro gol in questa edizione di UEFA Champions League. Da Barcellona Simone Inzaghi ottiene l’ennesima certezza.

FATTORE! – Marcus Thuram è diventato un vero e proprio fattore in questa stagione in UEFA Champions League. Dagli ottavi di finale in poi il francese ha cambiato marcia e ha colpito qualsiasi avversario sia passato davanti a lui. L’Inter si è affidata al suo numero 9 e l’attaccante ha risposto a dovere dalla gara d’andata contro il Feyenoord. Soprattutto in trasferta Thuram ha sempre messo la sua firma, sia con gol che con assist.

Thuram, tutti i G/A in Champions League!

GOL DECISIVI – Thuram ha iniziato il suo percorso alla fase a eliminazione diretta con il gol contro il Feyenoord, il primo del percorso nerazzurro in Europa nel 2025. Al ritorno, a San Siro, ha ancora siglato la rete del momentaneo 1-0. Contro il Bayern Monaco, ai quarti di finale, il francese non era al meglio fisicamente e ha sofferto tremendamente all’Allianz Arena. Nello stadio della finale però Thuram ha fatto un assist clamoroso di tacco per il gol di Lautaro Martinez. La ciliegina sulla torta dell’edizione di Champions League attuale è anche la rete di Barcellona: primo pallone toccato, primo gol nuovamente di tacco sul secondo palo.