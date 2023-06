Thuram, curiosità sul numero di maglia! Lukaku super interessato

Oggi l’Inter ufficializzerà Thuram, che si trova a Milano per le visite e le firme sul contratto. Il francese sceglierà anche il suo nuovo numero di maglia. Lukaku osserva

PRIMO COLPO − Il T-Day è già partito: Thuram è sbarcato in Italia circa un’ora fa (vedi articolo) e tra pochi minuti si appresterà anche a fare le prime visite mediche con l’Inter. Una giornata piuttosto lunga, che si concluderà nel tardo pomeriggio con le firme sul contratto. Il figlio d’arte diventerà dunque il primo acquisto del calciomercato interista. Dopo l’addio definitivo di Edin Dzeko e quello probabilmente temporaneo di Romelu Lukaku, Thuram riporta a tre il numero degli attaccanti in casa nerazzurra. Il francese si aggiunge infatti a Lautaro Martinez e al Tucu Joaquin Correa. La situazione è comunque in divenire, l’Inter ha appena iniziato il suo restyling offensivo e almeno un’altra punta (al posto proprio del Tucu) potrebbe arrivare da qui alla fine del mercato. Ma rimanendo in tema Thuram, sarà interessante capire anche il numero di maglia che sceglierà.

Thuram e il numero maglia, letture di… Calciomercato

QUESTIONI DI NUMERI − Al Borussia Monchegladbach, sua ex squadra, Thuram ha vestito per diversi anni la numero 10. Maglia che non potrà ovviamente indossare all’Inter perché addosso al prossimo capitano Lautaro Martinez. Due le opzioni da valutare: la 9 e la 26. L’imminente scelta potrà far nascere anche un piccolo ma importante indizio di mercato legato a Romelu Lukaku. Nelle ultime due stagioni, la maglia numero 9 l’ha vestita Dzeko. Il bosniaco, dopo la prima partenza di Lukaku verso il Chelsea, ne ha raccolto l’eredità. E neanche lo scorso anno, al ritorno di Big Rom, il Cigno s’è le scucita di dosso, tant’è che il belga si è dovuto accontentare della 90. Senza Dzeko gli scenari cambieranno. Infatti, nel caso in cui Thuram non dovesse scegliere la 9, ma la 26 (suo numero in Nazionale), allora si potrebbero aprire seri ragionamenti sull’ipotetico ritorno di Lukaku a Milano. Big Rom ritornerebbe a vestire proprio quella 9 con cui vinse lo Scudetto sotto l’egida di Antonio Conte.