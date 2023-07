Thuram, in che modo sarà utilizzato? Via di mezzo tra Lukaku e Dzeko

Thuram è arrivato all’Inter con tanta ambizione, tanta voglia di crescere e migliorare, un percorso iniziato sin dai tempi del Borussia Monchengladbach dove ha velocemente cambiato il suo ruolo e raggio di azione fino a diventare l’attaccate che è oggi, cioè non un Romelu Lukaku o Edin Dzeko, ma esattamente una via di mezzo.

VIA DI MEZZO – Marcus Thuram, arrivato a parametro zero all’Inter, ha di fatto preso il posto di Edin Dzeko. Caratteristiche fisiche simili, ma tecnicamente molto differenti. Nato esterno sinistro, negli anni al Borussia Monchengladbach il francese si è accentrato sempre più trovando la sua dimensione migliore davanti la porta, migliorando anche il numero di gol e di assist (rispettivamente 16 e 7 nell’ultima stagione). Per certi versi, anche se la stazza fisica è differente, Thuram nel gioco potrebbe ricordare di più Lukaku, anche se difficilmente il francese proteggerà la palla. All’Inter fin qui non ha svolto tanti allenamenti, e contro la Pergolettese si è visto in campo in un tempo, ma senza esprimere al meglio le sue caratteristiche fisiche, soprattutto in velocità. La sua qualità migliore è quella id dettare profondità alla squadra, intercambiandosi facilmente con il compagno di reparto, tra prima e seconda punta.

TANTO DA FARE – Nell’ultima amichevole questo non si è visto, anche perché proprio l’argentino è subentrato a Thuram. Servirà sicuramente del tempo prima di adattarsi ai tatticismi della Serie A. Nell’ultima amichevole, l’attaccante si è messo a disposizione dei compagni ripiegando spesso a centrocampo, giocando di sponda tra la linee servendo gli avversari. Un po’ quello che faceva Edin Dzeko in nerazzurro. All’Inter, Marcus Thuram potrebbe rappresentare l’ibrido perfetto tra il bosniaco e lo stesso Lukaku. Volato in Giappone con la squadra per la tournée, avrà modo di mettersi in mostra. Magari in coppia con Lautaro Martinez, giocherà due test importanti: contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo (e Marcelo Brozovic) e contro il PSG.