Thuram, se ci sei batti un colpo. A secco, ma con un’attenuante

Dopo il gol contro la Salernitana che lo ha portato a quota 10 in Serie A, Marcus Thuram ha tirato il freno. Nelle ultime cinque uscite stagionali, infatti, l’attaccante francese non è più riuscito a trovare la via del gol. Ma con l’attenuante dell’infortunio e del seguente recupero.

ULTIMO GOL – L’ultimo gol di Marcus Thuram in maglia Inter risale al 16 febbraio, quando, nel 4-0 casalingo contro la Salernitana, il francese ha raggiunto la doppia cifra in campionato. Poi, il nulla. Colpa anche dell’infortunio che arriverà solo quattro giorni dopo, martedì 20 febbraio, nella sfida di andata di Champions League contro l’Atletico Madrid. Un problema muscolare che ha portato l’attaccante ex Borussia Monchengladbach a saltare le sfide contro Lecce e Atalanta, per poi rientrare contro il Genoa per uno scampolo di partita.

Thuram, cinque partite a secco: Udinese-Inter per ripartire

A SECCO – Sono cinque (più il primo tempo dell’andata contro l’Atletico Madrid) le partite stagionali nelle quali Marcus Thuram non è riuscito a trovare la via del gol. A partire proprio dallo scampolo contro il Genoa sono poi seguite Bologna, il ritorno con l’Atletico Madrid (e quel gol mangiato…), il Napoli e l’Empoli. Insomma, un periodo a secco a cui, in stagione, il francese non ci aveva abituati, considerando la sua prolificità e le ottime prestazioni anche a livello di assist.

ATTENTUANTE – Il motivo, però, è da ricercare in particolar modo proprio nell’infortunio occorsogli. Thuram, dal suo rientro, sta ancora cercando di ritrovare la forma migliore per poter tornare a incidere davanti. Specialmente con i gol, certo, ma anche come detto, con il lavoro di squadra e gli assist. Potrà farlo a partire proprio da Udinese-Inter, grazie anche a una settimana intera per poter recuperare le energie e la condizione migliore. Un ulteriore lavoro di recupero al 100% dopo l’infortunio. Per migliorare i numeri in stagione e per scacciare anche qualche brusio di troppo sulle sue ultime prestazioni.