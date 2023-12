Thuram una certezza fuori casa! I numeri del francese lontano da San Siro

Thuram è una delle note più liete della prima parte di stagione dell’Inter. Il club, atteso dalla sfida in trasferta contro il Genoa, può sorridere: il francese si esalta lontano da San Siro

NUMERI – Thuram guiderà ancora una volta l’attacco dell’Inter. Nella trasferta contro il Genoa, senza Lautaro Martinez, il peso dell’attacco sarà ancora una volta sulle spalle del francese. In questa stagione l’attaccante ha dimostrato di riuscirsi ad esaltare lontano da San Siro. In quasi tutti i match disputati lontano da San Siro, infatti, Thuram è sempre riuscito a mettere il suo zampino: contro il Cagliari assist per lo 0-1 di Dumfries, contro la Salernitana assist per lo 0-1 di Lautaro Martinez, A Torino, contro i granata e la Juventus, lo score recita un gol (nello 0-3 inflitto alla squadra di Juric) e un assist (nell’1-1 dell’Allianz Stadium). A Roma contro la Lazio ed a Napoli sono arrivati invece due reti. Il bilancio quindi recita 8 partite giocate in trasferta con 3 gol e 3 assist.

CONFORTO – Un ruolino confortante per l’Inter che, venerdì sera, sfiderà il Genoa in una trasferta complicata. L’apporto di Thuram, e del ritrovato Arnautovic, saranno fondamentali: in attesa del rientro di Lautaro Martinez toccherà ai due attaccanti (e Sanchez) guidare la squadra ad un’altra vittoria.