Thuram, cercasi gol: numeri in calo nel 2025! L’Inter ha una necessità

Dopo un inizio di stagione al massimo della forma, nel 2025 i numeri di Marcus Thuram scendono in picchiata. Adesso l’Inter è alla ricerca del suo miglior Tikus.

CALO DI RENDIMENTO – Numerosissimi impegni e una squadra decimata dagli infortuni, creano all’Inter non pochi problemi. Attualmente in casa nerazzurra vige una condizione fisica precaria, che rende i singoli meno efficaci e il gruppo poco lucido. Anche chi nel corso della stagione è riuscito a rendere al massimo della forma, in quest’ultimo periodo si dimostra meno determinante. Marcus Thuram è uno degli uomini di Simone Inzaghi coinvolti in questo processo di “involuzione”. Il rendimento del francese è stato rallentato da un leggero infortunio, che di recente lo ha tenuto fuori dalla disponibilità per due partite. Il guaio fisico, però, non giustifica del tutto i numeri del 2025, che sono evidentemente in calo.

Thuram, adesso tocca a te: l’Inter ha bisogno dei numeri del 2024!

GLI ULTIMI NUMERI – Come accaduto in passato al suo compagno di reparto Lautaro Martinez, anche Marcus Thuram sta vivendo un periodo di digiuno da gol. Digiuno che, ovviamente, si ripercuote sul rendimento dell’Inter, che non sta più usufruendo delle doti da finalizzatore del francese come accaduto nella prima parte di stagione. Il florido momento dell’attaccante figlio d’arte sembra essersi arrestato, proprio nel momento in cui la squadra di Simone Inzaghi ne avrebbe più bisogno. A quota 14 gol in stagione, conteggiando tutte le competizioni disputate, Thuram nel 2025 si è limitato a mettere a segno un solo gol. L’ultima realizzazione del francese, infatti, risale alla gara casalinga contro l’Empoli dello scorso 19 gennaio. Nelle ultime sette gare di campionato, di cui una saltata per infortunio, Tikus è rimasto a secco. Nel frattempo, fortunatamente, capitan Lautaro Martinez è tornato a infierire sugli avversari a suon di gol, generando una sorta di alternanza di digiuno col compagno di reparto. Adesso che i giochi si fanno davvero duri, però, l’Inter ha bisogno di ritrovare anche Thuram sotto porta. Ed anche in fretta, magari a partire dalla gara di Champions League contro il Feyenoord.