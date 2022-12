Thuram, cambio di strategia per l’Inter: dipende tutto da due fattori

Marcus Thuram resta l’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter, sebbene la trattativa sia e resti piuttosto complicata. Le richieste economiche per averlo già a gennaio non possono essere affrontate dalla società, che ora deve cambiare strategia.

GENNAIO O GIUGNO – Per Marcus Thuram all’Inter sono due le possibilità: o subito, a gennaio, o a parametro zero a giugno. Entrambe le opzioni hanno però i loro ostacoli da superare. Nel primo caso, infatti, il vantaggio sarebbe quello di riuscire a brucare la concorrenza (Bayern Monaco su tutti) e avere l’attaccante subito a disposizione, con lo svantaggio però di dover corrispondere un indennizzo al Borussia Mönchengladbach. Dieci milioni, troppi per le casse nerazzurre. Nel secondo caso, invece, il vantaggio sarebbe quello di poter avere Thuram senza pagarne il cartellino, ma lo svantaggio riguarderebbe l’ingaggio e la concorrenza che si potrebbe anche ampliare, scatenando un’asta sullo stipendio da corrispondere al giocatore.

STRATEGIA – Una cosa è sicura: senza una cessione a gennaio, l’Inter non può permettersi di investire dieci milioni per portare subito Thuram a Milano. A questo punto è quindi necessario un cambio di strategia, che porti a lavorare direttamente sul giocatore. Per cercare di convincerlo a firmare un contratto il prima possibile in vista della prossima stagione. Anche in questo modo si potrebbe quindi bruciare la concorrenza e assicurarsi le prestazioni di Thuram per tempo. Ma anche qui dipende tutto da due fattori. Il primo, lo status che gli verrebbe garantito in rosa. Qui non ci sarebbero problemi: verrebbe infatti a fare il titolare. Il secondo, lo stipendio. Competere con gli ingaggi che potrebbero offrirgli altre società europee non sarà semplice. Marotta e Ausilio sono chiamati a trovare la giusta quadra.