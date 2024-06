Thuram ritorna alle origini in Austria-Francia: una differenza con l’Inter

Marcus Thuram parte titolare in Austria-Francia (0-1) nell’esordio a Euro 2024. Per il centravanti dell’Inter un ritorno alle origini, che segna una differenza rispetto alle prestazioni in nerazzurro.

PASSO A LATO – Marcus Thuram trova una maglia da titolare nella prima partita della Francia a Euro 2024. Sottraendola al “rivale” Olivier Giroud, che si accomoda in panchina. Tuttavia Didier Deschamps finge di ignorare l’ottima annata di Tikus con l’Inter (15 gol in stagione, tutti molto pesanti), e soprattutto sceglie di non scontrarsi con il capitano Kylian Mbappé. Motivo per cui quest’ultimo parte al centro dell’attacco, con Thuram largo a sinistra. Come non faceva dai tempi del Borussia Monchengladbach. Eppure i numeri a fine partita premiano il numero 9 dell’Inter, nonostante il gol vittoria lo segni un avversario.

GRANDE VOGLIA – Destreggiandosi come ala sinistra dell’attacco della Francia, il gioco di Thuram contro l’Austria si concentra soprattutto su quel lato. E la mappa dei suoi tocchi, proveniente da Whoscored, lo conferma:

Tikus è molto attivo nell’aiutare i compagni a legare il gioco, anche scambiandosi spesso la posizione con Mbappé. A fine partita il centravanti dell’Inter raccoglie 51 tocchi: dal centrocampo in su, è il valore più alto tra i francesi. Per dire, in Serie A con l’Inter ha una media di 30,8 tocchi a partita (secondo i dati di Sofascore). Ed è anche il Bleu che arriva più volte al tiro: 5 in totale, di cui 2 in porta. Senza però riuscire ad entrare nel tabellino dei marcatori, con grande disappunto del ct. Una prestazione sufficiente ma non brillantissima per Thuram. Che però ci candida come titolare anche per i prossimi impegni della Francia.