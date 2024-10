Thuram attaccante totale! La metamorfosi da numero 9 all’Inter

Marcus Thuram è ormai un attaccante totale. Non è solo una seconda punta, si muove come una prima e segna da bomber. Simone Inzaghi lo ha trasformato in un numero 9 puro all’Inter.

PASSATO – Marcus Thuram è arrivato 14 mesi fa, precisamente a luglio 2023 appena scaduto il contratto con il Borussia Moenchengladbach. Il francese arrivava con tutt’altre aspettative intorno al suo rendimento: era un esterno proveniente da un anno appena da prima punta. Si doveva ancora adattare al ruolo e la sua tendenza era quella di partire dalla fascia sinistra per trovare il suo destro e calciare verso la porta. La realtà ora è completamente differente.

Thuram e la sua metamorfosi radicale con l’Inter

METAMORFOSI – Oggi Thuram è un attaccante totale. Un giocatore capace di fare movimenti da seconda punta supportando Lautaro Martinez e allo stesso tempo in grado di segnare e dominare l’area di rigore. Con l’Udinese fa un assist all’argentino saltando un difensore prima del passaggio, con il Torino fa una tripletta a pochissimi metri dalla porta difesa da Vanja Milinkovic-Savic. Il francese si è liberato due volte di Saul Coco saltandogli sopra la testa e sfruttando la sua velocità nel liberarsi della marcatura.

NUMERI – Thuram rappresenta un fattore decisivo nell’Inter di Simone Inzaghi versione 2024-2025. L’allenatore piacentino ha trovato il numero 9 proprio nel momento del bisogno, ossia quando Lautaro Martinez ha faticato a trovare la via della rete. 7 gol nelle prime 7 partite, una rete ogni 79 minuti in campo e 3 marcature multiple. Meglio di così Thuram non poteva iniziare e questo è un segnale non solo per l’Inter, ma anche per Didier Deschamps e la Francia. Marcus può essere utilizzato da 9, basta semplicemente metterlo nelle condizioni di farlo.