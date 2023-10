Thuram, appena 16 minuti con la Francia. Inzaghi lo aspetta

Marcus Thuram è diventato uno degli uomini fondamentali agli ordini di Simone Inzaghi. Il calciatore ha giocato poco più di 15 minuti con la Francia e l’allenatore dell’Inter non può che essere felice.

ZERO RISCHI – Un infortunio per Marcus Thuram sarebbe un disastro completo per l’Inter. Con Marko Arnautovic ai box è fondamentale tornare in campo a Torino senza altri infortunati in attacco. I giocatori sono contati, ben 3 prendendo in considerazione Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Gli ultimi sono stati titolari con Cile e Argentina, vincendo tra l’altro le loro partite. Non hanno fortunatamente avuto problemi fisici. Thuram in Olanda-Francia è sceso in campo all’80, giocando 16 minuti e non risultando quindi grande protagonista del match. Simone Inzaghi è in ansia, ma può tirare un sospiro di sollievo alla fine della prima partita dei giocatori convocati. La partita con il Bologna ha dimostrato che i nerazzurri hanno bisogno di Marcus al massimo della forma. Manca un attaccante fisico come lui nel reparto del tecnico piacentino.